Экономика

Минсельхоз расширил доктрину продовольственной безопасности России

В России появится минимальная норма обеспеченности фруктами, ягодами и овощами. Показатели по этим продуктам Минсельхоз включил в обновленную версию Доктрины продовольственной безопасности («Известия» ознакомились с копией документа).

В документе впервые установлена целевая доля для отечественных овощей на внутреннем рынке - не менее 90%, а фруктов и ягод - не менее 70%. Также повысились требования к существующим нормативам: долю отечественного сахара и растительного масла на необходимо довести до 90%, а показатели по рыбе и рыбной продукции - до 85%.

«Необходимость внести все эти изменения продиктована тенденцией к замещению импорта. Еще одна причина - угрозы продовольственной безопасности России из-за экономических санкций, вводимых западными странами», - пояснили «Известиям» в ведомстве.

Доктрина продовольственной безопасности была утверждена в 2010 году. Новая редакция документа будет внесена в правительство в феврале.