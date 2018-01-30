Экономика

Пути развития дотационных регионов обозначил Григорий Явлинский

Пути развития дотационных регионов обозначил в прямом эфире «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) политический деятель, экономист, основатель и один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Он находится с двухдневным визитом в Псковской области. Поясняя причины своего приезда, гость студии отметил, что очень любит Псков и Великий Новгород. «Это место, откуда пошла российская государственность, и лично для меня важно побывать именно в этих местах. Сейчас есть много самых разных политических и идеологических взглядов на тот период и на современную историю, но у меня всю жизнь сохраняется чувство, что корни российской государственности уходят именно в Новгород и Псков. Поэтому для меня было важно начинать свою очень серьезную политическую работу именно с этих городов. Очень люблю эти места, да и весь Северо-Запад России очень люблю», - пояснил гость студии.

Вторая причина его приезда в Псковскую область заключается в том, что это депрессивный регион. «Псков - типичный депрессивный регион с плохими экономическими показателями, очень бедный и сугубо дотационный», - отметил Григорий Явлинский, напомнив, что подготовил программу преодоления выхода таких регионов из состояния бедности и дотационности.

В качестве путей развития дотационных регионов он предлагает освободить от налогов всех граждан таких субъектов РФ, у кого уровень доходов приближается к минимальным, а также членов их семей; создать систему накопительных счетов, что позволит увеличить в регионе потребительский спрос и повысить заинтересованность в инвестициях; установить общероссийский стандарт жилья. Еще одна мера - безвозмездно передавать в собственность граждан участки земли для строительства домов. Также гость студии предлагает реализовывать в России федеральные программы, связанные с продвижением традиций России как государства.

Еще один пункт - возвращение прямых выборов мэров городов. «Надо вернуться к прямым выборам, чтоб руководство зависело от граждан, которые его выбирают. А то получается, что президента можно выбрать, а мэра невозможно? Ну что это такое?» - возмутился Григорий Явлинский.

По его мнению, меры, озвученные им, реально реализовать в течение года.