Экономика

Григорий Явлинский: Чтобы Псковская область вышла из состояния дотационности, нужно, чтобы все налоги оставались внутри региона

Для того, чтобы Псковская область вышла из состояния дотационности, нужно, чтобы все налоги оставались внутри региона. Такое мнение в прямом эфире «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) высказал политический деятель, экономист, основатель и один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

«Нужно оставлять все налоги в Пскове, в поселениях городского типа и во всех субъектах местного самоуправления, не перечисляя их ни на уровень области, ни в федеральный центр», - пояснил гость студии. Все дотации, которые получает регион, по его словам, должен тратиться на поддержание наиболее депрессивных участков области.

По мнению Григория Явлинского, если все налоги будут оставаться в регионе, это создаст стимул для развития предпринимательства. «Если все налоги остаются у вас, значит, вы будете стараться, будете приглашать, будете создавать условия», - отметил гость студии.

Также он высказал мнение, что государство должно предоставить депрессивным регионам возможность самим стоить свою жизнь. «Не можешь ничего сделать для них - предоставь им свободу. Люди здесь живут толковые, умные. Можно создать условия, чтоб люди сюда приезжали, можно создавать интересные продукты и иметь здесь хорошие перспективы», - заключил Явлинский.