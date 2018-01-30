Экономика

Псковская область стала пилотной площадкой по реализации проекта по развитию цифровой экономики

Администрация Псковской области и ПАО «Мегафон» в среду, 31 января, заключили соглашение о развитии в регионе цифровой экономики. Свои подписи под документом, призванным объединить усилия бизнеса и государства для запуска инновационных проектов и повышения качества жизни населения, поставили врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и социальным проектам ПАО «Мегафон» Сергей Буланча, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Я рад, что наши переговоры подошли к своей завершающей стадии, к подписанию соглашения о сотрудничестве. Сегодня мы сделали важный шаг в сторону развития услуг связи и реализации государственной программы по развитию цифровой экономики. Самое главное, что пилотный проект „Цифровой регион“ не будет локализован только в границах Пскова, он охватит Великие Луки и Остров. Рассчитываю, что благодаря вам в нашем регионе появится серьезная программа цифровизации, которая позволит оперативно реагировать на какие-то проблемные моменты, а в идеале прогнозировать риски за счет современного программного обеспечения», — сказал Михаил Ведерников на церемонии подписания документа. Он также поблагодарил ПАО «Мегафон» за готовность к сотрудничеству и участие в социально-экономическом развитии Псковской области.

Со своей стороны Сергей Буланча выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества ПАО «Мегафон» с региональными властями. По его словам, компания уже давно присутствует на рынке Псковской области и за эти годы удалось наладить конструктивный диалог по многим направлениям. «Пусть этот старт увенчается большим успехом. Уверен, принятые решения позволят жителям области оценить ту работу, которую ведет администрация Псковской области, наша компания на благо региона», - сказал он.

Как отметил Михаил Ведерников, аппаратно-программный комплекс «Цифровой регион» охватит основные направления экономики: госуслуги и социальную сферу, транспорт и безопасность на дорогах, образование, медицину, жилищно-коммунальное хозяйство и туризм. Реализация проекта займет около года и инвестиции составят 90 млн рублей.

Так, в сфере транспорта планируется подключить в единую сеть весь общественный транспорт, что повысит удобство его использования и обеспечит большую безопасность пассажиров, а также создать систему управления загруженностью городских парковок с мобильным приложением для горожан. Для регулирования дорожного движения будут внедрены «умные» светофоры - ими можно будет управлять с единой платформы и удаленно корректировать их работу.

Оптимизировать работу сферы здравоохранения региона позволит подключение медицинских учреждений к единой информационной платформе. Она будет систематизировать запись к врачу и обеспечит доступ к историям болезней и результатам анализов пациентов. Проект предусматривает объединить Псковскую областную клиническую больницу, Великолукскую районную больницу, Островскую межрайонную больницу и Островский ФАП.

Для школ ПАО «Мегафон» представит мобильное место преподавателя - с его планшета всему классу будет доступен Wi-Fi и мобильный интернет, а учитель сможет управлять пользовательскими устройствами — выводить на экран информационные материалы и контролировать выполнения заданий. Для детей младшего возраста разрабатывается решение, которое может применяться в детских садах. Оно позволит отслеживать перемещения ребенка, а также осуществлять доступ на территорию образовательного учреждения с помощью пропуска.

В рамках «Цифрового региона» жители смогут получать все государственные услуги в электронном виде и решать бытовые вопросы обращением в Единый центр. Одним из каналов обратной связи может стать мобильное приложение. Единая цифровая платформа также объединит региональные власти и органы местного самоуправления, проектный офис, инвесторов и ресурсоснабжающие организации, что позволит упростить проведение государственных закупок, проводить тендеры и управлять инвестициями в регионе.

Помимо этого, проект предполагает создание электронных путеводителей в помощь жителям и гостям региона. С их помощью горожане также смогут получать важные информационные сообщения.

Отметим, что перечень конкретных мероприятий, порядок и сроки их выполнения в рамках реализации проекта будут проходить обсуждение и согласование на заседаниях межведомственной рабочей группы. По поручению врио губернатора ее работу возглавит заместитель главы региона Александр Кузнецов.