Экономика

Правительство одобрило возможность регистрации юрлиц без обязательного наличия офиса

Правительство поддержало предложение о возможности регистрации юридического лица без обязательного наличия офиса, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прошедшего под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, на котором рассматривался приоритетный проект по развитию МСП.

«Первая история - предложение от ухода от обязательного принципа наличия физического адреса для юридических лиц. Это создание на базе банков, других организаций возможности регистрации предприятий без физического офиса - либо на базе почтового ящика, либо на базе электронного сервиса», - сказал министр, сообщает «Интерфакс».

«С точки зрения физического адреса - это тектонический сдвиг для корпоративного законодательства. Это перевод всей системы регистрации в соответствии с реалиями современной цифровой экономики», - подчеркнул он.

«Вторая история связана с упрощением регистрации новых бизнесов. Мы договорились о том, чтобы те бизнесы, которые будут регистрироваться в электронном формате, будут регистрироваться с нулевой платой. Это подразумевает отмену госпошлин для регистрации нового бизнеса в электронном формате. И одновременно со стороны банковской системы (на совещании присутствовал глава Сбербанка Герман Греф - ИФ) мы слышим готовность предоставлять услуги по открытию счета, по получению базового перечня услуг тоже с нулевой стоимостью. Такое существенное снижение стоимости до нулевой отметки существенно упростит регистрацию новых бизнесов и придаст дополнительную динамику по созданию новых бизнесов», - сообщил М.Орешкин.

«Третья история - совместная программа с Корпорацией МСП по предоставлению льготных кредитов на уровне 6,5%», - добавил он, напомнив, что на этой неделе были отобраны 15 банков, и уже в феврале начнется выдача кредитов по такой ставке.

Кроме того, по его словам, в четверг будет запущен портал «Деловая среда», на котором компании и банки смогут предоставлять сервисы для малого бизнеса.

«Сегодня принято решение поддержать все эти предложения. В ближайшее время примем необходимые поправки в законодательство», - подытожил министр, отметив, что эти поправки могут вступить в силу уже в этом году.