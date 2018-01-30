Экономика

Более 215 км линий построили специалисты «Псковэнерго» для техприсоединения льготников в 2017 году

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выполнил заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям и обеспечил электроснабжение 4 414 заявителям - юридическим и физическим лицам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», более 88 процентов из них (3 893 штук) были заявки от льготной категории заявителей. К ней относятся договоры на подключение энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт.

Собственные капитальные вложения филиала «Псковэнерго» на выполнение заявок от льготной категории составили 125,3 млн рублей. Это четверть освоенных средств, предусмотренных на обновление и развитие электросетевого хозяйства всего региона в рамках инвестиционной программы предприятия 2017 года.

Вне зависимости от объемов необходимых работ в сетях, напомним, плата за технологическое присоединение для заявителей льготной категории составляет 550 рублей. Вместе с тем, филиалу «Псковэнерго» при строительстве новых сетей с учетом цен на материалы 2017 года, работы по подключению каждого льготника в среднем обошлись в 86 тыс. рублей.

В целом по Псковской области в рамках льготного техприсоединения было введено в эксплуатацию 215,5 км линий электропередачи, при этом общая присоединенная мощность в данном сегменте составила 48,2 МВт.

Лидерами по количеству заявителей, желающих подключиться к сетям «Псковэнерго», традиционно являются Гдовский район, а именно прибрежная полоса Псковско-Чудского озера, а также Псковский район - в прошлом году это были Логозовская и Ядровская волость, а также поселки Терехово, Павшино, Ступниково.