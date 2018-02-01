Экономика

Неиспользуемые земли будут изымать в ускоренном порядке

Минсельхоз готовит поправки в законодательство, направленные на ускоренное изъятие неиспользуемых сельхозземель, сообщил глава ведомства Александр Ткачев, пишет ЕРЗ.

«Сегодня мы рассматриваем механизмы и, я думаю, в весеннюю сессию Госдумы внесем предложения в законодательство о том, чтобы внедрить в процесс контроля за неиспользуемыми сельхозземлями элементы оценки и определенную шкалу, используя которые, мы будем понимать, что земля после предписания Россельхознадзора не используется, к примеру, в течение двух лет, - заявил Александр Ткачев на Всероссийском агрономическом совещании в Москве. - Этого будет достаточно для того, чтобы передавать материалы в суд для изъятия».

«Зачем давать возможность собственнику обманывать, выкручиваться? Если он на протяжении двух-трех лет на ней не работал, и там уже кустарники пятилетние, то нет смысла дальше держать ее у него», - подчеркнул чиновник, напомнив, что настоящее время после предписания Россельхознадзора нерадивый хозяин земли должен начать ее обработку в течение трех лет.

«Но здесь очень много моментов для лукавства: земля по истечению срока переписывается на родственников, друзей, и эта процедура обнуляется. Надо снова давать предупреждения и ждать три года», - отметил Александр Ткачев. По его словам, это особенно касается сельхозземель вокруг больших городов, которые скупаются и переводятся в другую категорию. «Потом начинается стройка, а это совершенно другие доходы», - сказал он.

«Задача по вводу сельхозземель в оборот является приоритетной для нас на ближайшее будущее, - заявил министр сельского хозяйства. - За три квартала 2017 года по решению суда было изъято 3,5 тыс. га неиспользуемой сельхозземли, а 2,3 тыс. га было реализовано на публичных торгах и перешло к новым собственникам», - сообщил он.

При этом Ткачев подчеркнул он, изъятие земель - это крайняя мера, до которой редко доходит. «Это скорее инструмент, побуждающий собственников активнее возвращать земли в оборот, - пояснил он свою мысль. - Так, с момента начала реализации закона об изъятии земли собственниками исполнено почти 3 тыс. предписаний Россельхознадзора, в результате чего в оборот возвращено более 120 тыс. га сельскохозяйственных земель», - заключил министр.