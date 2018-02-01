Экономика

Директор Гидрометцентра пообещал хороший урожай озимых, если не будет «ультраполярных процессов»

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прогнозирует хороший урожай озимых сельскохозяйственных культур в РФ в 2018 году.

«Пока, к большому счастью, условия для вегетации озимых хорошие в большинстве регионов», - сказал Р.Вильфанд «Интерфаксу».

По его словам, это связано как с теплым декабрем, так и с обилием осадков в конце прошлого года.

«На Северном Кавказе, в Южном федеральном округе семена сеялись в не очень увлажненную почву, и, к счастью большому, не было морозов, были дожди, и почва напиталась влагой. Влажность почвы в верхнем метровом слое - очень важная характеристика для роста озимых - практически во всех зерносеящих регионах очень хорошая», - отметил директор Гидрометцентра.

Кроме того, добавил он, в связи с большим количеством снега, выпавшего в центральной России, холода, которые ещё могут наступить, «абсолютно не страшны» озимым.

Р.Вильфанд отметил, что в то время, пока температура была очень высокой, высота снежного покрова была небольшой, в связи с чем сельхозкультурам не грозит ни вымерзание, ни выпревание.

«Очень хорошие были условия для вегетации озимых. Нужно иметь в виду, что сельское хозяйство, все-таки, рискованное хозяйство. Если не будет сильных, ультраполярных процессов, то прогноз благоприятный, хороший», - сказал он.