Экономика

Около 6 млн рублей получит Псковский район в виде субсидий на несвязанную поддержку растениеводства

В 2018 году на несвязанную поддержку в отрасли растениеводства сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам Псковского района будут предоставлены субсидии из федерального и регионального бюджетов в размере около 6 млн. рублей.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, ставки по предоставлению субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства утверждены соответствующим приказом Главного государственного управления сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области от 26.01.2018 № 09.

Все соответствующие документы оформлены и представлены в госуправление.

Полученные средства сельхозтоваропроизводители района смогут использовать на приобретение семян сельхозкультур, минеральных удобрений, средств защиты растений и топлива, что позволит качественно и своевременно провести весенние полевые работ