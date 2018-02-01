Экономика

В Дедовичском районе заработала новая молочная ферма

Вчера, 31 января, начальник главного госуправления сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области Николай Романов посетил новую молочную ферму в СПК «Победа» д.Красные горки Дедовичского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении, руководитель хозяйства Анатолий Рузевич.

Строительство фермы было начато в июле 2017 года за счет кредитных средств хозспособом. Содержится 120 голов молодняка, содержание беспривязное. На ферме установлено современное оборудование.

Основными направлениями деятельности СПК «Победа» Дедовичского района является молочное скотоводство и растениеводство.

По состоянию на 1 января на предприятии содержится 749 голов крупного рогатого скота всего, в том числе 370 коров. Производство молока за год составило 2411,6 тонны (+234,9 тонн к соответствующему периоду прошлого года), надой на одну фуражную корову составил 6518 кг (+ 635 кг к соответствующему периоду прошлого года). Среди сельскохозяйственных предприятий по надою молока на фуражную корову СПК «Победа» занимает первое место в районе, и восьмое место по области.

Средняя численность работников на предприятии в 2016 году составила 76 человек, средняя заработная плата 18500 рублей.

За 2017 год СПК «Победа» выплачено 2 721,7 тысячи рублей из федерального и областного бюджетов, в том числе по отрасли животноводства 2 328, 5 тысяч рублей.

Посевная площадь в 2017 году составляет 2860 га, в том числе кукуруза – 250 га, однолетние травы – 150 га, многолетние беспокровные травы – 50 га и многолетние травы посева прошлых лет – 2410 га.

Заготовлено кормов на условную голову скота по 20,5 цн. к.ед., в том числе: сена – 775 тонн, силоса – 2856 тонн, сенаж – 1128 тонн.

1 ноября 2016 года на базе молокоприемного пункта д. Погостище был открыт сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Молочный двор», учредителями которого являются СПК «Победа», СПК «им.Кирова» Дедовичского района и ООО «ТрансМолЗакупка». В состав кооператива входят два молокоприемных пункта в д. Погостище Дедовичского района и в д. Иваньково Бежаницкого района.

Каждый из молокоприемных пунктов принимает от мелких производителей до 20 тонн молока в сутки. Средняя реализационная цена молока, поставляемого на переработку с молокоприемного пункта, в настоящее время составляет 23 рубля за литр.

Средняя цена 1 литра молока первого сорта по области составляет 19 рублей. Молоко на молокоприемный пункт поставляют 19 хозяйств области из Бежаницкого, Дедовичского, Дновского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Порховского районов. В работе молокоприемного пункта задействовано 20 человек.