Экономика

Российские компании собираются увеличить капиталовложения

Экономический рост 2017 года на уровне 1,5% укрепил надежды предпринимателей на дальнейшее увеличение спроса на внутреннем и внешнем рынках.

Об этом говорится в исследовании Центробанка, проведенном на основе опросов компаний разного уровня об их ожиданиях на 2018 год, с которым ознакомились «Известия».

Так, около 66% компаний рассчитывают в 2018 году нарастить выпуск продукции. При этом 57% опрошенных собираются увеличивать инвестиции в основной капитал.

Наиболее амбициозные цели - у предприятий фармакологической и химической отраслей. Об этом сообщили 100% и 87,5% опрошенных соответственно.