Экономика

Медведев развеял эйфорию о возможности быстрой цифровой революции

Премьер РФ Дмитрий Медведев призвал руководителей других государств осознать, что глобальная цифровая революция в короткий период времени невозможна, пишет «Интерфакс».

«Хочу начать с небольшой ложки дегтя - с того, чтобы некоторым образом развеять эйфорию, которая в настоящий момент царит на разных площадках. (...) Цифровая революция - здесь был ролик - уподоблялась теории большого взрыва, по которой развивалась наша Вселенная. С цифрой такого не будет. Не нужно думать, что мы, даже самые развитые страны, сможем продвинуть цифровую повестку дня за ограниченное время», - сказал Д.Медведев в пятницу в Алматы на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации».

Как пояснил глава правительства, «слишком велики различия между странами, слишком велико цифровое неравенство».

«Я помню "большую восьмерку" в 2000 году. Тогда впервые лидеры стран обсуждали тему цифрового неравенства. Можно сказать, что мы за эти годы его преодолели? Конечно, нет», - признал Д.Медведев.

Он подчеркнул, что «цифровое неравенство не преодолено и до тех пор, пока оно будет сохраняться не только между странами (евразийской) "пятерки", в СНГ или в Европе и Азии, невозможно будет говорить о том, что цифровая повестка дня стала универсальной».