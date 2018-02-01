Экономика

Путин поддержал предложения лидера «Партии Дела» по защите российских производителей

В четверг, 1 февраля, Владимир Путин провел на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону заседание президиума Государственного Совета по вопросу промышленного развития регионов, в ходе которого представители экономического блока правительства отчитывались о предпринятых ими мерах поддержки российского производства, сообщают отечественные СМИ.

Фото: пресс-служба президента РФ

«Ростсельмаш» глава государства назвал «флагманом отечественного машиностроения», напомнив, что в 2008-2009 году подвергся критике за «не очень либеральные и не очень рыночные» решения по поддержке отрасли». «Сейчас завод продает технику в 37 стран. Я смотрел справки – через лет пять он будет продавать минимум в 60 стран», - рассказал Владимир Путин. – «Эта система мер поддержки срабатывает. Мы и дальше будем так делать».

«Сейчас же «либеральный» подход к распределению государственных денег привел к тому, что отечественный производитель теряет до 15% рынка», - заявил председатель совета директоров «Ростсельмаша», лидер «Партии Дела» Константин Бабкин.

Предоставляя субсидии, правительство не обязывает покупать российскую технику, и в результате средства государственного бюджета уходят в карман иностранных компаний. По словам промышленника, для исправления ситуации необходимо отдавать приоритет отечественному производителю при выделении субсидий – так работает постановление правительства №1432, благодаря которому рынок российской сельхозтехники вырос в два раза за три года.

Владимир Путин поддержал инициативу Константина Бабкина, поручив министру промышленности и торговли Денису Мантурову проработать этот вопрос.

Возражения нашлись у министра экономического развития Максима Орешкина – он обеспокоился в первую очередь тем, что поддержка российских предприятий противоречит правилам Всемирной торговой организации. В ответ Владимир Путин указал, что введение преференций для своих производителей – не противоречащая ВТО «абсолютно законная вещь».

Также президенту были представлены предложения по изменению налоговой и денежно-кредитной политики, рассказал Константин Бабкин. «Наши идеи были услышаны, - подчеркнул лидер «Партии Дела», - но нам предстоит проделать огромную работу для того, чтобы протекционистские меры в сфере промышленности и сельского хозяйства нашли широкую поддержку». Сам факт того, что президент решил провести мероприятие такого высокого уровня на заводе, совладельцем которого является лидер непарламентской партии, означает его открытость к дискуссии и конструктивному диалогу, заключил Константин Бабкин.