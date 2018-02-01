Экономика

Псковичи отправятся на Форум производственных предприятий Северо-Запада

Форум производственных предприятий Северо-Запада пройдет в феврале в Санкт-Петербурге. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», об этом заявил депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Локомотивы роста» в СЗФО Александр Козловский.

На встрече, которая состоялась 2 февраля, он попросил председателя общественного совета партпроекта в Псковской области Сергея Быкова подобрать делегатов от Псковской области на предстоящее мероприятие.

Козловский отметил, что партия «Единая Россия» уделяет большое внимание реальному сектору экономики, в том числе через реализацию проекта «Локомотивы роста». «Это тот проект, который как раз затрагивает реальный сектор экономики, охватывает естественные монополии, существующие на территории Российской Федерации, - отметил он. - Сейчас основная наша задача по Северо-Западному федеральному округу - организовать форум производственных предприятий, на котором будут работать стратегические сессии, будут выступать люди с определенными знаниями».

«Форум касается цифровой экономики в реальном секторе», - уточнил Александр Козловский.

К участию в форуме приглашаются представители предприятий из всех регионов СЗФО, после него планируется провести пленарные заседания и обозначить возможные точки роста в каждом регионе.

«Здесь, мне кажется, мы должны касаться любого производственного предприятия, помочь найти своего клиента, заказчика, познакомить между собой, возможно, наладить связи между регионами по поставкам комплектующих, технологий, по поставкам каких-то узлов. Может быть, на этой базе возникнут какие-то совместные проекты. Задача интересная, работа предстоит большая», - сказал Козловский и попросил Быкова занять активную позицию, включиться в работу в рамках партпроекта «Локомотивы роста», в том числе подготовить делегатов от Псковской области для участия в форуме. Быков выразил готовность работать в этом направлении и желание лично приехать на форум.