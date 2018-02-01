Экономика

Предложения по модернизации «Псковского завода АДС» будут рассмотрены в Госдуме

Предложения и просьбы руководства АО «Псковский завод АДС» будут переданы в Государственную Думу для проработки в рабочую группу по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, создаваемой по инициативе Вячеслава Володина. Такое решение было принято сегодня, 2 февраля, в ходе встречи депутата Госдумы Александра Васильева с руководством завода, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария.

АО «Псковский завод АДС» занимается выпуском аппаратуры для эксплуатации на линиях и узлах связи, главным образом, по заказу Минобороны. Однако предприятие готово освоить производство продукции медицинского назначения, которая будет востребована в здравоохранении для оказания высокотехнологичной эндоскопической помощи и поможет людям сохранить жизнь и здоровье.

«Вопросам модернизации предприятий оборонного комплекса, в том числе перехода предприятий ОПК на выпуск востребованной продукции гражданского назначения сегодня особое внимание уделяет и Президент РФ Владимир Путин. Для успешного и скорейшего решения возникающих вопросов необходимо понять, какие существуют барьеры для проведения такой модернизации, и чем необходимо помочь со стороны законодательных органов власти, чтобы предприятия смогли быстрее найти свое место в гражданском секторе экономики», - подчеркнул Александр Васильев.

Директор предприятия Владимир Семенов рассказал, что действительно, 90% продукции, выпускаемой предприятием, - это заказ Минобороны, но в последнее время количество заказов ожидаемо падает – войска оснащены, и средства выделяются на другие цели. Согласно недавнему поручению президента, главной задачей в рамках оборонно-промышленного комплекса является диверсификация производства и доведение выпуска гражданской продукции до 50% к 2030 году.

Псковским заводом АДС в рамках реализации стратегии импортозамещения уже с 2015 года на площадке предприятия совместно с инвестором из Санкт-Петербурга выполняются организационные и опытно-конструкторские работы по разработке и подготовке к производству эндоскопического оборудования. Но существует ряд трудностей, связанных с реализацией продукции. По словам директора предприятия, только 10-13% покупаемого оборудования для медицинских учреждений – российского производства, остальное – это импорт. К сожалению, документация для аукционов готовится под определенных поставщиков. «Около 2000 предприятий в России, выпускающих пилотные образцы медицинского оборудования, имеют трудности с реализацией. Необходимо, чтобы в Госдуме помогли наладить схему реализации медицинского оборудования, выпускаемого на российских предприятиях», - отметил Владимир Семенов.

По его мнению, решение вопроса возможно через централизованные закупки для медучреждений с помощью заказа от Минпромторга, - то есть, предприятие должно знать, что его продукция будет реализована на рынке, - и включение эндоскопических исследований в перечень обязательных проверок в рамках диспансеризации.

Александр Васильев заверил директора завода АДС, что озвученные просьбы и предложения будут переданы в профильный комитет Государственной Думы, где их рассмотрит рабочая группа по диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса, создаваемая по инициативе Вячеслава Володина.