Экономика

Коммерческий долг Псковской области уменьшился почти на 2 млрд рублей - Михаил Ведерников

Псковская область сократила объем коммерческих заимствований почти на 2 млрд рублей, заместив коммерческий кредит бюджетным. Об этом на своей странице в Instagram сообщил врио губернатора региона Михаил Ведерников.

«Еще один шаг в снижении кредитной нагрузки на бюджет #регион60 сделан!», - написал он. При этом он подчеркнул, что ставка бюджетного кредита – всего 0,1%. По его словам, это, по сути, беспроцентная ссуда.

«Данный шаг позволит региону «вздохнуть» и сократить затраты на обслуживание госдолга», - заверил Михаил Ведерников.

Напомним, к 2017 году объем госдолга перевалил за 16 млрд рублей.

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Ранее руководитель финуправления Псковской области Татьяна Баринова сообщала, что государственный долг Псковской области, который неуклонно рос с 2010 года, будет постепенно сокращаться за счет реструктуризации долговых обязательств и замещения коммерческих кредитов бюджетными, о чем в последнее время так много говорят и пишут. Согласно прогнозам, в первые два года госдолг региона сократится на 5%, а к концу 2020 года - на 10% до 86,3%.