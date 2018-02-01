Экономика

Представленный в Пскове банк исчезнет как бренд

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила сегодня, 2 февраля, что два санируемых банка - Бинбанк и «ФК Открытие» будут объединены. Она рассказала об этом на встрече с топ-менеджментом банков, входящих в ассоциацию «Россия», пишет РБК. Глава ЦБ добавила, что регулятор намерен «как можно быстрее» выводить санируемые банки на рынок, чтобы не допустить разрастания госсектора в банковской сфере.

Сегодня же стало известно, что бренд Бинбанка после присоединени​я к «ФК Открытие» не сохранится. Глава «Открытия» Михаил Задорнов заявил, что процесс объединения может занять до одного года, точная дата его начала неизвестна. «Докапитализирован будет Бинбанк», - отметил он.

Михаил Задорнов сообщил, что у банка, который появится в результате слияния, будет единая филиальная и банкоматная сеть, насчитывающая 950 точек продаж. «Меньше средств потребуется на санацию, продажи банковских и страховых продуктов будут осуществляться сразу всей сетью. Объединенный банк быстрее выйдет на рентабельность и, соответственно, на рынок», - добавил он.



На вопрос о том, уведомлен ли менеджмент «Открытия» об объединении с Бинбанком, Задорнов ответил: «Теперь - да». Объединение банков будет проходить на основе «Открытия», ему перейдут сети и активы Бинбанка.

Санация ФК «Открытие» началась 29 августа 2017 года, Бинбанка - 21 сентября. В октябре 2017 года в ЦБ уже говорили об объединении кредитных организаций как о «возможном рабочем варианте», однако бизнес-модель еще обсуждалась. Министерство финансов предлагало объединить банки с Промсвязьбанком, санируемым силами Фонда консолидации банковского сектора, однако позже стало известно, что Промсвязьбанк станет опорным банком для исполнения гособоронзаказа и госконтрактов.

Напомним, в Пскове работают два офиса «Бинбанка» - на ул. Некрасова, 38/25 и на Октябрьском пр., 44. При этом банк «Открытие» закрыл свой единственный операционный офис в областном центре в 2015 году. Существующие псковские клиенты были переведены в доп. офис в Санкт-Петербурге.