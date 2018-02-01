Экономика

Михаил Ведерников представит Псковскую область на инвестиционном форуме в Сочи

Делегация Псковской области во главе с врио Губернатора Михаилом Ведерниковым примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет 15-16 февраля в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном госкомитете по экономическому развитию и инвестиционной политике.

В рамках форума будет организован региональный стенд, где будут представлены проекты единственной в северо-западе особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», промышленного электротехнического кластера Псковской области, а также продемонстрирован инвестиционный потенциал Псковской области.

В рамках форума региональная делегация примет участие в деловых мероприятиях, обменяется лучшими практиками с другими регионами, проведёт встречи и переговоры с инвесторами различного уровня. Также состоится подписание ряда важнейших соглашений о сотрудничестве Псковской области с другими субъектами РФ в рамках развития инвестиционных проектов.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, место для диалога политиков, руководителей законодательных и исполнительных органов власти, предпринимателей, ученых и общественных деятелей, руководителей банков, международных инвестиционных, консалтинговых и страховых компаний. Форум проводится с 2002 года.