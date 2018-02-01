Экономика

Клиенты Псковского филиала РСХБ первыми получат кредиты на льготных условиях

Россельхозбанк продолжает работать в рамках соглашения с Минсельхозом России по выдаче льготных кредитов по ставке не выше 5%.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, по данным на 2 февраля, Псковскому филиалу одобрены федеральным ведомством кредитные заявки сельхозпредприятий на сумму более 461 млн рублей, в том числе порядка 32 млн рублей предприятиям малого и микробизнеса.

Одобренные заявки приходятся на краткосрочные кредиты, направленные на финансирование сезонных работ в регионе. При этом более 87% заявок предназначены на развитие животноводческой подотрасли, еще 13% - на поддержку подотрасли растениеводства.

«Россельхозбанк в Псковском регионе первым из присутствующих кредитных организаций приступил к выдаче льготных кредитов. Сейчас филиал продолжает прием заявок на льготное кредитование от сельскозяйственных предприятий. При этом мы планируем существенно нарастить финансовую поддержку региона», – отметил директор Псковского филиала АО «Россельхозбанк» Александр Тихомиров.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.