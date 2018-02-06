Экономика

Александр Козловский об электротехнических кластерах, территории опережающего развития и «Локомотивах роста»

6 февраля в эфир радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Эхономика». Гостем студии стал депутат Госдумы РФ от Псковской области, руководитель регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский. Ведущий Андрей Федоров побеседовал с ним о социально-экономическом развитии псковского региона и страны в целом. Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Андрей Федоров: Добрый день, дорогие друзья, рад приветствовать всех слушателей радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Меня зовут Андрей Федоров, и я представляю вам программу «Эхономика». В конце января в Государственной Думе состоялось первое установочное заседание экспертного совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа. Возглавил недавно созданный совет депутат от Псковской области Александр Козловский, который также является куратором партийного проекта «Локомотивы роста» в Северо-Западном федеральном округе. Главной задачей экспертного совета является развитие промышленности регионов через создание локальных точек роста экономики, которыми и являются кластеры и ОЭЗ, а также контроль за их эффективностью.

«Статистика показывает, что сейчас в России действует порядка 50 кластеров в 27 регионах, из них 25 уже прошли проверку и включены в наш реестр. Радует, что на первую половину 2018 года поданы еще 30 заявок», - так замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванный прокомментировал итоги первого заседания. По его словам, действующая программа поддержки кластеров также пользуется большой популярностью: если в 2017 году было предоставлено порядка полумиллиарда субсидий, то на 2018 год уже есть заявки на общую сумму в 850 миллионов рублей. Поговорим сегодня об этих и других темах социально-экономического развития нашего региона, и представляю вам нашего гостя. Сегодня у нас в качестве эксперта и соведущего выступит Александр Козловский, депутат Госдумы. Александр Николаевич, добрый день, спасибо, что нашли время с нами пообщаться.

Александр Козловский: Здравствуйте.

Андрей Федоров: Итак, по горячим следам — по экспертному совету. Насколько важные идеи на нем прозвучали и как вы их оцениваете?

Александр Козловский: Действительно, в конце января был создан этот экспертный совет, приоритетом которого будет развитие экономики России через особые экономические зоны, кластеры и организацию контрактных производств нового типа. Заседание прошло в январе, на нем присутствовало много депутатов Госдумы с разных регионов, в первую очередь тех, где эти инструменты развития экономики работают. Хотелось бы сразу сказать, что особые экономические зоны, промышленные кластеры — те инструменты, которые зарекомендовали себя как эффективные с точки зрения развития именно региональной промышленности. Поэтому им сейчас выделяется достаточно большое внимание. Была организована и развивается ассоциация кластеров. Туда входят и особые экономические зоны, в том числе ОЭЗ «Моглино». На заседании присутствовала ее директор Ольга Торбич, и мне было очень приятно, что она предложила следующее заседание провести на территории Моглино и познакомить представителей других регионов с тем опытом, который у нас сейчас существует. Мне кажется, это хорошее мероприятие, которое тоже можно использовать для привлечения инвесторов на территорию Псковской области.

Андрей Федоров: Оно в марте, по-моему планируется.

Александр Козловский: Да, мы планируем это в марте организовать. Важно как можно больше инвесторов познакомить с нашим регионом - не только с Псковом, но и со всеми районами области, показать их инвестиционную привлекательность и по возможности подписать какие-то соглашения о сотрудничестве.

Андрей Федоров: Что касается особых экономических зон, нашим радиослушателям более менее понятно, что это такое. А вот что такое «кластер» в простом понимании? Что это за новомодное слово?

Александр Козловский: Слово «кластер» действительно не очень прилично звучит, но это такая модель развития кооперационных связей между предприятиями, в структуре которой есть центральное предприятие, и вокруг него создаются другие (как небольшие, так и крупные), которые обеспечивают его поставкой комплектующих. Если говорить о кластере в Псковской области, то окончательная сборка оборудования происходит на предприятии «ЗЭТО», являющемся флагманом этого кластера. По такому же принципу работают и другие промышленные кластеры. По сути это развитие кооперационных связей. Мы уже давно говорили о том, что надо возрождать эти традиции. Многие радиослушатели, наверное, помнят, как раньше развивалась экономика региона, какие кооперационные связи были меду районами. Друг другу и помогали, существовали небольшие предприятия, которые обеспечивали отдельные предприятия комплектующими, узлами. И эта модель прекрасно себя зарекомендовала. Во-первых, это равномерное распределение рабочих мест по территории, вокруг производственного предприятия теплится жизнь. Даже не теплится,а кипит. Поэтому наша задача - развить эту модель, дать возможность предприятиям участвовать в работе кластеров и таким образом развивать экономику региона.

Андрей Федоров: А не получится ли, что при такой модели крупным предприятиям придется тащить более мелкие как дополнительную социальную нагрузку? Мелкие-то предприятия, понятно, будут этому только рады. А крупные?

Александр Козловский: Да нет. Сама схема организации производственных кластеров основана на абсолютной добровольности. Сегодня каждое крупное предприятие заинтересовано в развитии кооперационных связей. Эта модель прекрасно работала во время СССР, и прекрасно применяется сейчас, в том числе на Западе. Узкая специализация показывает совсем другую экономику при изготовлении тех или иных деталей и запчастей, и выигрывают от этого все - и мелкие предприятия, которые производят комплектующие, и крупное предприятие, которое использует их в производстве своего оборудования, потому что эта продукция приходит вовремя, хорошего качества и по более низким ценам. Зачастую себестоимость комплектующих, которые производятся по кооперации ниже, чем если бы они производились на самом предприятии (на крупном). Поэтому это выгодно. Такая модель применяется во всем мире, и мы должны ее тоже развивать у себя.

Андрей Федоров: Александр Николаевич, мы говорили в начале программы про то, что существует серьезная программа государственной поддержки по кластерам. В прошлом году было 500 млн субсидий предоставлено, на 2018 год уже есть заявки на 850 млн рублей. Насколько для предприятий важна такого рода господдержка и каков прогноз? Я так понимаю, что заявки еще принимаются, их количество может быть увеличено, и соответственно объем финансовой поддержки тоже.

Александр Козловский: Сейчас министерство промышленности и торговли уделяет развитию кластеров особое внимание, и какого-то ограничения по приему заявок на создание кластеров нет. Но сейчас самое важное — чтобы работали те кластеры, которые уже созданы. Хотелось бы сразу отметить, что господдержка направлена, в первую очередь, на научную деятельность. Это деятельность, связанная с новыми изделиями, инновациями. Я это называю прикладной наукой. К сожалению, на многих предприятиях конструкторские бюро в 90-е годы были уничтожены, но сейчас они начинают возрождаться. Именно на эту деятельность, в первую очередь, идет господдержка - на конструкторскую документацию, производство опытных образцов, их испытание, производство оснастки. Поэтому там действительно серьезные вложения, которые предприятие потом имеет возможность возместить. Если говорить о механизме, который сейчас работает, сначала предприятие тратит свои деньги, потом подает заявку на их возмущение государством. Существуют органы, которые контролируют деятельность кластеров, и это правильно, потому что наша задача — обеспечить контроль за государственными деньгами, чтоб они не были потрачены не на те цели. Это очень важное направление, это даст возможность появиться конструкторским и технологическим бюро на предприятиях, а значит появятся новые разработки, возродится научная деятельность, которая сейчас на предприятиях просто-напросто отсутствует.

Андрей Федоров: ... или используются иностранные технологии и разработки.

Александр Козловский: Ну да, это копирование, но оно не приводит к чему-то новому. Повторение — это не самое лучшее.

Андрей Федоров: Одной из целей развития кластеров в России является развитие политики импортозамещения, чтобы наши предприятия могли работать на полном цикле, используя свои научные разработки. Как с этим обстоят дела сейчас? Ведь все равно, наверное, закупается много деталей за рубежом?

Александр Козловский: Действительно, с одной стороны сейчас много всего закупается за рубежом, на эти закупки тратятся государственные деньги, и они потом не возвращаются в России, а остаются там и «работают» на экономику других стран. С одной стороны это негативный момент, но мы в нем живем, и чтобы сегодня эту ситуацию переломить, существует программа импортозамещения, а кластер в данном случае — тот инструмент, который позволяет реализовывать эту программу. Хотел бы сказать, что цель — не создать в стране как можно больше кластеров, а развить те 50 кластеров, что уже созданы, дать им денежное наполнение, чтобы у них появилась работа, связанная с производством нового продукта, и чтобы этот продукт в дальнейшем модернизировался. Тогда он будет в тренде, а предприятие, которое его производит, конкурентоспособно. Это основная задача — чтобы все созданные кластеры заработали и стали экономически выгодной моделью.

Андрей Федоров: Буквально на днях вы с врио губернатора смотрели великолукское предприятие «ЗЭТО», и это произвело на Михаила Ведерникова серьезное впечатление. Сразу после визита он заявил о планах создания территории опережающего развития на территории южной зоны Псковской области. В связи с этим вопрос. Что именно на него произвело впечатление и что это за термин такой в рамках кластерной политики - «территория опережающего развития»?

Александр Козловский: Очень здорово, что Михаил Юрьевич начал свой визит в Великие Луки с посещения ряда предприятий. Как я понимаю, они ему понравились. Технологии, которые существуют на территории города Великие Луки, дают возможность для дальнейшего развития и этих предприятий, и соседних. Самое важное, что руководство этих предприятий имеет высокий уровень компетенции. Это позволяет надеяться на то, что руководящие сотрудники этих предприятий смогут участвовать в организации и развитии других предприятий, как это было во времена СССР. Высокий уровень знаний в сфере управления и организации работы предприятий позволит создать в Великих Луках территорию опережающего развития, а это даст импульс для развития существующих и организации новых производственных предприятий. Чем это хорошо? В Великих Луках есть персонал, который может работать на новых предприятиях и обучать других работать на них, и, конечно же, этот потенциал необходимо использовать. Мне кажется, это очень верное решение, и в этом я Михаила Юрьевича определенно поддерживаю. Готов подключиться к совместной работе. Для производственных предприятий, которые будут работать на территории опережающего развития, будут предоставлены преференции. Они отличаются от тех, что есть в кластерах, но все равно направлены на развитие бизнеса.

Андрей Федоров: Это какие-то налоговые льготы?

Александр Козловский: Да-да, федеральные налоговые льготы и преимущества для госкорпораций и госпредприятий при приобретении продукции, произведенной на территории опережающего развития. Этот потенциал надо использовать и в Псковской области.

Андрей Федоров: То есть, если переводить на русский язык, это такое своеобразное шефство предприятий и возможность выхода на межрегиональное сотрудничество? Или это все в большей степени внутри одного региона?

Александр Козловский: Это обычно касается либо города, либо всего района. В кластеры могут входить и предприятия разных регионов - тут как раз межрегиональные кооперационные связи.

Андрей Федоров: Какие регионы в этом смысле наиболее интересны для развития электротехнического кластера?

Александр Козловский: Все зависит от предприятий и от того, что они производят. Если, к примеру, на сегодня электротехнический фарфор поставляют из Индии, Польши, Германии, Австрии, и возникнет предприятие где-то на Дальнем Востоке, Урале или в Карелии, которое будет производить эту продукцию, то в любом случае выгоднее возить фарфор будет оттуда - в этого нового предприятия. Во-первых, выгодно, а во-вторых, патриотизм и поддержка своих всегда должна присутствовать. И у промышленников это направление сейчас очень развивается. Безумная любовь ко всему западному проходит, и в связи с санкциями и непонятными сигналами с Запада есть угроза того, что поставки комплектующих просто будут закрыты, и есть угроза невыполнения контрактов. Что касается, например, сферы энергетики, то здесь есть большие риски вывода из строя объектов, которые сегодня производят электроэнергию, трансформаторных подстанций. Поэтому в этом направлении государство оказывает поддержку именно программе импортозамещения.

Андрей Федоров: Это делается для экономической безопасности, чтобы не было срывов.

Александр Козловский: Совершенно верно.

Андрей Федоров: А вот та продукция, которая производится в России, в частности в электротехническом кластере, востребована за рубежом?

Александр Козловский: Да, около 10 - 15 процентов выпускаемой продукции сегодня поставляется за рубеж.

Андрей Федоров: И имеет вполне конкурентный уровень.

Александр Козловский: Когда я был гендиректором одного из кластерных предприятий, нашими основными конкурентами были северо-западные компании. Конкурируя здесь, у себя дома, мы также можем конкурировать и с зарубежьем. Но препонов в этом отношении хватает. Не надо думать, что нас там кто-то сильно ждет. Поддержка экспорта - отдельная программа поддержки со стороны государства, и этот механизм необходимо использовать.

Андрей Федоров: Александр Николаевич, про локомотивы роста. Не так давно, на заседании Экспертного совета, вы стали куратором этого партийного проекта по всему северо-западу. Что это за проект, что за локомотивы и что у нас будет увеличиваться?

Александр Козловский: Примерно год назад возник этот проект поддержки производственных предприятий. Локомотивы роста - это так называемые госкорпорации, которых сегодня свыше 30. Формируется общественный совет программы, и я один из ее кураторов — за мной закреплен СЗФО. Цель и задача проекта - использовать возможности, которые есть у этих госкорпораций для развития экономики, прежде всего, региональной промышленности. С одной стороны многие госкорпорации обладают современными технологиями, у них есть собственные разработки, идет программа диверсификации, перехода от оборонно-промышленных товаров к гражданской продукции. И здесь наша задача - помочь этим компаниям найти свою нишу, помочь развить эту диверсификацию. С другой стороны, сами эти корпорации являются неким рынком для мелких предприятий малого и среднего бизнеса, которые могут поставлять свою продукцию именно на эти компании. Есть несколько законов, которые обязуют госкорпорации закупать у малого и среднего бизнеса, и эта программа работает. Чтобы было понятно, среди крупнейших госкорпораций РЖД, Россети, Росатом, Ростех... Совсем недавно заводы, которые работают с Ростехом, очень сложно поставляли свою продукцию какой-то другой госкорпорации, и наша задача эти препоны убрать. Партия уделяет этому особое внимание, и после того, как Андрей Анатольевич Турчак возглавил генсовет «Единой России», была проведена реформа партийных проектов, в результате чего их осталось всего 14, в том числе «Локомотивы роста». Это говорит о том, что развитию реального сектора экономики уделяется большое внимание. Это здорово, что партия подключилась к проблемам, связанным с этим. Рад, что тоже вовлечен в этот процесс. Мы готовим форум по СЗФО, который должен пройти в феврале. Это будет партийный форум, на котором мы хотели бы познакомиться с этими предприятиями, дать им возможность пообщаться с крупным бизнесом и между собой, познакомиться с госкомпаниями и наладить первые деловые отношения. Бизнес должен использовать такие возможности, и мне кажется, это здорово, что «Единая Россия» заняла в этом направлении такую активную позицию. Надо использовать ресурсы и влияние партии, чтобы помочь российской экономике.

Андрей Федоров: Александр Николаевич, мы с вами говорили и про кластеры, и про территории опережающего развития. У нас в регионе проблема кадров, как всегда, актуальна. Как с этим в реальности дела обстоят, какие специалисты есть, какие нужны и какие вы видите перспективы с решением этой проблемы?

Александр Козловский: Подготовка кадров, специалистов для промышленности, сейчас не в самом лучшем состоянии. Зачастую предприятиям не найти нужных специалистов — инженеров, технарей, а те, кто приходят, к сожалению, имеют очень низкую квалификацию, и их приходится обучать заново. Неудивительно, что одним из направлений работы по партпроекту «Локомотивы роста» является объединение усилий компаний, образования и науки. У нас наука, к сожалению, стала жить отдельно, а раньше она всегда была привязана к промышленности, и идеи, которыми занималась фундаментальная наука, потом реализовывались в научно-исследовательских институтах по всей стране и выливалась в конкретные продукты и оборудования.

Андрей Федоров: Наука и должна носить прикладной характер.

Александр Козловский: Совершенно верно. Сейчас эти связи полностью оборвались, и наша задача как раз наладить их. Это некий треугольник, вершинами которого является промышленность, образование и наука. Образование должно готовить специалистов для промышленности и науки, обеспечивать кадрами производственные предприятия; научные сотрудники должны снабжать идеями предприятия, а предприятия - их реализовывать. Если эти связи восстановить, мне кажется, произойдут изменения. Сегодня мы иногда учим специалистов, которые становятся невостребованными. Окончив вузы, потратив деньги и время, они идут работать продавцом в магазин. Вроде все хорошо, но хорошего ничего нет. Мне кажется, тратить такие деньги из семейного бюджета, чтобы человек просто где-то потом работал в ларьке, несправедливо. Я не говорю о том, что это какая-то не та работа, просто мне кажется, чтобы быть продавцом, не обязательно тратить столько времени и средств семейного бюджета, которые могли быть потрачены на более важные цели. Да, когда учатся бесплатно, вопросов нет, но многие учатся за деньги.

Андрей Федоров: Все хотят стать менеджерами и руководителями, но в реальный сектор, к станкам, идти не готовы.

Александр Козловский: Да, поэтому необходимо пропагандировать эти специальности. Кстати, и визит врио губернатора на великолукские предприятия как раз способствует тому, чтоб популяризировать работу предприятий, чтобы жители региона видели, где можно заработать. На многих предприятиях региона рабочие зарабатывают больше инженеров. Не на всех, но есть, к чему стремиться. Зарплата токаря универсала свыше 60 - 70 тыс рублей. Конечно,у него высокая квалификация, он работает по специальной программе, связанной с изготовлением новой техники, тем не менее, каждый может достичь этого уровня при условии трудолюбия и соответствующих знаний, таланта. То, что руководство государства и регионов этому уделяет внимание, мне кажется, здорово. Мы в правильном направлении идем, потому что экономику наших регионов можно поднять только за счет налоговых поступлений с производственных предприятий.

Андрей Федоров: И ключевым моментом является хорошая зарплата. Тогда люди будут расставлять приоритеты правильно. Если уж токарь сегодня получает столько, сколько не сможет заработать менеджер, отучившись 4 года...

Александр Козловский: Я почему так подробно об этом говорю - потому что часто встречаюсь с жителями, которые жалуются, что не могут дочку или сына на работу устроить. «А какое образование?» - «А вот такое». И когда понимаешь, что большая половина выпускников выходит с одними и теми же специальностями экономиста, юриста и бухгалтера, понимаешь, что столько специалистов этих профессий региону попросту не требуется. И когда каждый вуз начинает заниматься выпуском экономистов без определенной специализации, качество этих специалистов утрачивается. В этом и кроется проблема. Сегодня реальный сектор экономики должен формировать заказ. Пример есть в оборонно-промышленном комплексе, который работает через министерство образования. Формирует заказ, министерство его транслирует на госуниверситеты, и там готовят определенное количество специалистов. И все равно при таком раскладе специалистов в госкорпорациях не всегда хватает. Тем не менее, они свои проблемы решают гораздо проще, а частные промышленные предприятия вообще не могут воспользоваться таким механизмом. Я считаю, что здесь надо, по крайней мере, для государственных вузов формировать полностью заказ из реального сектора экономики. Может, и Минпромторг должен подключиться. И играть в демократию тут неправильно. У нас дефицит специалистов, экономику надо поднимать. Ребята в 16 - 18 лет мало понимают, чем они хотят заниматься, ну и многие идут по пути наименьшего сопротивления: «я буду экономистом, буду банкиром, чтобы работать в теплом офисе». На этом все и заканчивается. А потом, когда они готовы уйти из теплого офиса на завод, потому что на жизнь не хватает 15 - 20 тыс рублей, образование не позволяет это сделать, потому что требуется техническое образование. А получать второе образование техническое сложнее. Технари легко идут в управление и экономику, а чтоб наоборот — такого практически не бывает.

Андрей Федоров: А как вы считаете, может быть профориентацию молодежи надо начинать со школ, чтобы старшеклассники попробовали себя в тех или иных специальностях на предприятиях? Как раньше было — школьники посещали предприятия и имели возможность попробовать себя токарем, библиотекарем или пекарем, например.

Александр Козловский: Скажу больше: начинать надо не с выпускных классов, а с первых. Если помните, были дома пионеров, клубы юных моряков, юных техников, были музыкальные школы, как сейчас. Была возможность попробовать себя в разных направлениях, и тот, кто находил себя в техническом направлении, в основном потом поступал именно в технические вузы, становясь знаменитым физиком или химиком. Сейчас кружки этих направлений только начинают возрождаться: робототехника, авиамоделирование. И каждый себя находит и, попробовав себя и там, и там, лучше понимает, куда поступать. Должна быть альтернатива. Это приводит к тому, что общество развивается более гармонично, и каждый потом с большей долей вероятности оказывается на своем месте и осознанно идет в технический вуз. Да, кто-то идет в экономисты, но делает это более осознанно, а не просто потому, что ему так хочется. Вузы все равно должны иметь какую-то специализацию. Нельзя выпускать просто экономистов. Они должны быть привязаны к определенному сектору экономики - машиностроение, сельское хозяйство. Потому что экономист сельского хозяйства и машиностроения - это разные специализации. А мы к сожалению, все унифицировали - экономистов и юристов сегодня выпускают все вузы. Тех вузов, которые придерживаются жесткой специализации, осталось 10 - 20 по всей стране, а остальные унифицировались, стали обезличенными, и уже никто особо не смотрит на их название. Это не совсем верно. Политехнический вуз должен быть политехническим и должен готовить технических специалистов. Таких вузов не так много - гуманитарных гораздо больше.

Андрей Федоров: Александр Николаевич, мы озвучили с вами определенные вектор экономического развития - кластеры, территории опережающего развития. Но это позитивные моменты. С точки зрения нашего региона какие проблемы вы видите, которые тормозят его развитие и требуют скорейшего решения?

Александр Козловский: Я много общаюсь с депутатами из других регионов, и проблемы у нас одинаковые. Возьмите Владимирскую, Тверскую, Новгородскую, Ярославскую и Псковскую область - там примерно одни и те же проблемы, но у нас по сравнению с названными регионами все-таки есть преимущество. У нас необходимо развивать туризм, у нас есть такая «Мекка» как город Псков с его памятниками. Псковская область — колыбель православия, сюда едет много туристов, поэтому близость к границе надо использовать,в том числе для развития бизнеса. Но для этого надо прикладывать много сил, популяризировать наш регион. Знаю, что Михаил Ведерников готовится к сочинскому форуму, там будет стенд Псковской области, рассказывающий о нашем регионе и его потенциале, и будет возможность пообщаться с другими регионами и потенциальными инвесторами. Надо принимать во внимание и компетенции, которые у нас в регионе всегда присутствовали: туризм, машиностроение, легкая промышленность, сельхозпроизводство. Хотелось бы возродить льноводство, чтоб у нас появились свои льнокомбинаты, своя ткань, из которой шили бы одежду. В этом направлении, мне кажется, нам необходимо развиваться, использовать все имеющиеся возможности. С одной стороны мы должны привлекать инвесторов, а с другой как можно больше помогать предприятиям и организациям, которые уже работают на территории, и неважно сколько там человек работает — 5, 10, 200 и ли 2 тысячи. Это даст в дальнейшем результат.

Андрей Федоров: Будем надеяться, что вы в своей работе будете исходить из этих позиций, не забывать про наш регион и по возможности привлекать к нам инвесторов. А у нас время подошло к концу. Спасибо вам, Александр Николаевич. Успехов и до новых встреч в нашей программе.

Александр Козловский: Всего доброго, до свидания.