Экономика

Следующее заседание экспертного совета по особым экономическим зонам и развитию промышленных кластеров может пройти на базе ОЭЗ «Моглино» в марте

Следующее заседание экспертного совета по особым экономическим зонам, развитию промышленных кластеров и контрактного производства нового типа может пройти в Псковской области. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) депутат Госдумы РФ от Псковской области, председатель экспертного совета Александр Козловский.

Напомним, данный орган создан при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Установочное заседание Совета состоялось 26 февраля под председательством Александра Козловского. По его словам, «особые экономические зоны и промышленные кластеры - это те инструменты, которые зарекомендовали себя как эффективные с точки зрения развития именно региональной промышленности, поэтому им сейчас выделяется достаточно большое внимание».

«На заседании экспертного совета присутствовала директор ОЭЗ "Моглино" Ольга Торбич, и мне было очень приятно, что она предложила следующее заседание провести на территории "Моглино" и познакомить представителей других регионов с тем опытом, который у нас существует. Мне кажется, это хорошее мероприятие, которое тоже можно использовать для привлечения инвесторов на территорию Псковской области», - подчеркнул депутат.

По его словам, следующее заседание экспертного совета планируется организовать в марте. «Важно как можно больше инвесторов познакомить с нашим регионом - не только с Псковом, но и со всеми районами области, показать их инвестиционную привлекательность и по возможности подписать какие-то соглашения о сотрудничестве», - заключил он.