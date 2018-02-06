Экономика

Александр Козловский: Надо использовать ресурсы и влияние «Единой России», чтобы помочь российской экономике

Депутат Госдумы РФ Александр Козловский рад, что партия «Единая Россия» подключилась к решению проблем, связанных с развитием реального сектора экономики страны. Свое мнение на этот счет парламентарий высказал в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM), поясняя основные направления деятельности в рамках партийного проекта «Локомотивы роста», куратором которого он является.

«Этот проект поддержки производственных предприятий возник примерно год назад. Локомотивы роста - это так называемые госкорпорации, которых сегодня свыше 30. Цель и задача проекта - использовать возможности, которые есть у этих госкорпораций для развития экономики, прежде всего, региональной промышленности», - пояснил Александр Козловский. С одной стороны, по его словам, госкорпорации производят свой продукт, используя современные технологии и собственные наработки, «а с другой эти корпорации являются неким рынком для мелких предприятий малого и среднего бизнеса, которые могут поставлять им свою продукцию». По такому пути работают такие крупные госкорпорации как РЖД, Россети, Росатом, Ростех и другие, напомнил депутат.

По его мнению, тот факт, что проект «Локомотивы роста» имеет место в повестке деятельности «Единой России», говорит о том, что развитию реального сектора экономики уделяется большое внимание. «Это здорово, что партия подключилась к проблемам, связанным с этим. Рад, что я тоже вовлечен в этот процесс, - отметил Александр Козловский - Мы готовим форум СЗФО, который должен пройти в феврале. Это будет партийный форум, на котором мы хотели бы познакомиться с этими предприятиями, дать им возможность пообщаться с крупным бизнесом и между собой, познакомиться с госкомпаниями и наладить первые деловые отношения. Бизнес должен использовать такие возможности, и мне кажется, это здорово, что «Единая Россия» заняла в этом направлении такую активную позицию. Надо использовать ресурсы и влияние партии, чтобы помочь российской экономике», - резюмировал Александр Козловский.