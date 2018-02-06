Экономика

Реальный сектор экономики должен формировать заказ на конкретные специальности — Александр Козловский

Реальный сектор экономики должен формировать заказ на конкретные специальности. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) высказал депутат Госдумы РФ, руководитель партийного проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Александр Козловский.

Подготовка кадров для промышленности, по его словам, сейчас не в самом лучшем состоянии. «Зачастую предприятиям не найти нужных специалистов — инженеров, технарей, а те, кто приходят, к сожалению, имеют очень низкую квалификацию, и их приходится обучать заново. Неудивительно, что одним из направлений работы по партпроекту «Локомотивы роста» является объединение усилий компаний, образования и науки», - пояснил депутат. «На данный момент наука, к сожалению, стала жить отдельно, а раньше она всегда была привязана к промышленности, и идеи, которыми занималась фундаментальная наука, потом реализовывались в научно-исследовательских институтах по всей стране и выливалась в конкретные продукты и оборудования», - констатировал Александр Козловский.

Сейчас эти связи, по его словам, полностью оборвались, и партийный проект «Локомотивы роста» призван их восстановить. Эту модель депутат сравнил с треугольником, вершинами которого является промышленность, образование и наука. «Образование должно готовить специалистов для промышленности и науки, обеспечивать кадрами производственные предприятия; научные сотрудники должны снабжать идеями предприятия, а предприятия - их реализовывать», - отметил депутат.

Сегодня российские вузы учат специалистов, которые по большей части оказываются невостребованными, например, экономистов и юристов, констатировал Александр Козловский, и задача государства в данном случае — пропагандировать специальности, которые наоборот востребованы, в том числе в реальном секторе экономики. «Кстати, состоявшийся на прошлой неделе визит врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на великолукские предприятия как раз способствует тому, чтоб популяризировать работу этих предприятий, чтобы жители региона видели, где можно заработать».

Александр Козловский также поднял вопрос о необходимости госзаказа на конкретные специальности реального сектора экономики. «Играть в демократию тут неправильно. У нас дефицит специалистов, экономику надо поднимать. Ребята в 16 - 18 лет мало понимают, чем они хотят заниматься, ну и многие идут по пути наименьшего сопротивления: «я буду экономистом, буду банкиром, чтобы работать в теплом офисе». На этом все и заканчивается. А потом, когда они готовы уйти из теплого офиса на завод, потому что на жизнь не хватает 15 - 20 тыс рублей, образование не позволяет это сделать, потому что требуется техническое образование», - пояснил депутат. А получить второе образование техническое, по его словам, сложнее, чем технарю учиться на офисного работника.