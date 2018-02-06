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Экономика

Россиянам предложат снимать деньги с карт на кассах магазинов

06.02.2018 09:21|ПсковКомментариев: 6

Банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассе магазина через POS-терминалы. Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих это от сотрудников госбанка. По словам одного из них, банк хочет запустить сервис во II квартале. О таких разработках госбанка слышали и три банкира. Сбербанк от комментариев отказался.

Сервисом Сбербанка, если он будет запущен, смогут воспользоваться только держатели его карт, причем только в тех магазинах, которые обслуживает сам Сбербанк, – в таком случае банк может самостоятельно обработать транзакцию, не отправляя ее в платежную систему и, следовательно, не завися от нее. Впрочем, Сбербанк выпустил примерно половину карт и обслуживает более половины торговых точек в стране.

Возможность внедрения в России этой технологии изучает и платежная система Mastercard, рассказывают три участника платежного рынка и подтверждает представитель системы. Mastercard проводила тесты с несколькими банками, среди которых ВТБ и «Русский стандарт», указывают два банкира. Представитель ВТБ заявил, что рассматривает возможность применения данной технологии, но обсуждать детали не стал. «Русский стандарт» от комментариев отказался. Visa на запрос не ответила.

Mastercard предлагает снимать наличные в кассе магазина так: клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит пин-код, далее банк, выпустивший карту, одобряет покупку и выдачу наличных, объясняет человек, близкий к «Русскому стандарту». И указывает, что технологически его банк уже готов предоставлять такую услугу. По его словам, сумма наличных, которые можно снять с карты в кассе магазина, будет ограничена.

Источник: Псковская Лента Новостей
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