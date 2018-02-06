Экономика

В 2017 году РСХБ направил на развитие молочной отрасли более 31 млрд рублей

По итогам 2017 года Россельхозбанк направил производителям и переработчикам молочной продукции более 31 млрд рублей, что на 9% превышает аналогичный показатель 2016 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, об этом заявила заместитель председателя правления Россельхозбанка Оксана Лут в рамках IX Съезда Национального союза производителей молока, проходящего в Москве.

«Мы оказываем значительную поддержку отечественному АПК, в том числе предприятиям молочной отрасли. Банк предоставляет финансовые ресурсы как на текущие, так и на инвестиционные цели. Всего с 2006 года при участии РСХБ в разных регионах страны реализовано около 2 тысяч инвестиционных проектов молочного направления», - отметила Оксана Лут.

В пленарном заседании съезда, посвященном вопросам государственной поддержки сектора и перспективам развития молочной отрасли, приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, представители органов власти, отраслевых союзов и ассоциаций. Делегатами съезда стали производители и переработчики молока из регионов России, стран Таможенного союза, участники рынка, эксперты отрасли.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.