Экономика

Михаил Ведерников осмотрел экспозицию великолукского предприятия на международной выставке «Продэкспо-2018»

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 6 февраля, в рамках работы в Москве посетил 25-ю международную выставку продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2018» и побывал на стенде единственного участника от региона - Великолукского молочного комбината.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников ознакомился с продукцией предприятия и обсудил с руководителем Дмитрием Матвеевым планы по развитию. Комбинат выпускает сыры под торговой маркой «Кабош». Авторская линейка продукции состоит из восьми классических сыров и нескольких видов, изготовленных по собственным рецептурам. По словам гендиректора, продукция комбината неоднократно становилась лауреатом конкурса «100 лучших товаров России» и ее можно встретить на прилавках не только в Псковского региона, но и в столичных магазинах.

Михаил Ведерников осмотрел экспозицию и пообещал в свой следующий визит в Великие Луки посетить предприятие, чтобы поближе познакомиться с производством.