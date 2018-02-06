Экономика

В Псковской области в 2017 году добыли в 3,5 раза больше торфа, чем годом ранее

Составлен областной баланс запасов всех видов полезных ископаемых добываемых на территории Псковской области в разрезе районов за 2017 год. Документ составлен региональным госкомитетом по природопользованию и охране окружающей среды на основе форм государственной статистической отчетности. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в профильном госкомитете.

Согласно данным комитета, прирост разведанных запасов полезных ископаемых в области по их видам составил: песок - 1123 тыс. м3, ПГМ - 65 тыс. м3, подземные пресные воды - 4 422,2 м3/сут.

Анализ объемов добычи полезных ископаемых горнодобывающими предприятиями области в 2017 году к уровню 2016года показал, что добыча песчано-гравийного материала выросла на 13,1 %, формовочного песка - на 13,4 %, песка - на 20,9%. Наибольший прирост отмечен в добыче торфа: +250,7%.

В 2017 году налог на добычу полезных ископаемых при плане 11 000 тыс. руб. фактически составил 17 848,8 тыс. руб., в том числе 17 352,7 тыс. руб. - налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых.