Экономика

В регионах СЗФО будут проводить активную работу по переходу на газомоторное топливо

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Стратегическим партнерством «Северо-Запад» и ООО «Газпром газомоторное топливо» состоялось сегодня, 8 февраля, в резиденции аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СП «Северо-Запад», документ скрепили подписями исполнительный директор Партнерства Алексей Багаряков и директор Северо-Западного филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Юрий Дубров.

Помощник полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, председатель Экспертного совета Партнерства Евгений Карпичев, принявший участие в церемонии, назвал это событие знаковым для обеих организаций и для макрорегиона в целом.

Он напомнил, что буквально вчера, 7 февраля, глава государства Владимир Путин, проводя рабочее совещание в Красноярске, настоятельно рекомендовал регионам поступательно переводить общественный транспорт на газомоторное топливо. Среди очевидных плюсов такого решения – экологическая чистота газомоторного топлива и высокая финансовая конкурентоспособность. Этот вопрос в соответствии с указанием полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном округе Александра Беглова находится на особом контроле аппарата полномочного представителя.

«Уверен, эта четкая установка будет услышана всеми субъектами Российской Федерации и в ближайшей перспективе она обретет конкретный план действий. Северо-Западный федеральный округ всячески будет его поддерживать. Тем более, что у нас уже есть положительный опыт. Из 59 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), построенных на всей территории страны, значительная их доля приходится на наш макрорегион. И подписание Соглашения о сотрудничестве между Стратегическим партнерством «Северо-Запад» и ООО «Газпром газомоторное топливо» послужит серьезным подспорьем в решении поставленной Президентом РФ задачи», – подчеркнул Евгений Карпичев.

Директор Северо-Западного филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Юрий Дубров рассказал, что в настоящий момент в СЗФО действует 26 объектов, находящихся в подчинении компании. «В ближайшие годы мы введем в действие не менее 39 новых объектов, существенно увеличив присутствие в макрорегионе. Это серьезная работа всех наших подразделений. От подписания партнерского Соглашения со Стратегическим партнерством «Северо-Запад» мы ждем большой отдачи и содействия в синхронизации планов нашей организации с возможностями и планами регионов СЗФО».

По его словам, серьезные планы по развитию сети ООО «Газпром газомоторное топливо» строит в Вологде, Пскове, Калининграде и ряде других регионов СЗФО.

Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков подтвердил готовность оказывать полное содействие в переговорах с органами государственной власти в регионах Северо-Запада.