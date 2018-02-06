Экономика

По итогам 2017 года в бюджет Пскова поступило 1,5 млрд рублей налогов

По итогам 2017 года налоговая инспекция обеспечила положительную динамику поступления в бюджет Пскова. Поступления составили 1,5 млрд рублей с темпом роста более 105,6% по отношению к 2016 году. Прирост налоговых поступлений был обеспечен за счет увеличения платежей на доходы физических лиц, земельного налога и налога на имущество. Об этом сегодня, 8 февраля, в ходе расширенного совещания рассказала начальник Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Псковской области Анна Кутузова, передает пресс-служба муниципалитета.

По словам Анны Кутузовой, в прошедшем году также сохранилась тенденция роста количества оказываемых услуг в Межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Псковской области. Кроме того, в 2017 году для урегулирования задолженности было направлено 11 материалов в следственные органы.

Подводя итог заседания, она обозначила приоритетные задачи службы на 2018 год. Она поручила инспекции усилить работу по ряду направлений, а также обеспечить мобилизацию всех имеющихся ресурсов для максимального поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в том числе путем взыскания задолженности и повышения платежной дисциплины.

Глава Пскова Иван Цецерский поблагодарил работников инспекции за плодотворную работу и конструктивное взаимодействие с органами местного самоуправления. «От объема налоговых сборов зависит наполнение городского бюджета, развитие псковской экономики, своевременное финансирование социальных программ, направленных на улучшение жизни горожан. За 2017 год заметна положительная динамика, благодаря высокому профессионализму, работоспособности и ответственности сотрудников налоговой инспекции», - подчеркнул глава муниципалитета и пожелал налоговым инспекторам целенаправленного достижения поставленных задач в профессиональной деятельности на благо укрепления экономической стабильности России.

За большой личный вклад в защиту экономических интересов города Пскова и высокие показатели в служебной деятельности по итогам работы за 2017 год сотрудникам Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Ирине Дмитриевой, Наталье Ивановой, Светлане Тимофеевой были вручены Благодарственные письма главы города.