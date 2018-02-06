Экономика

В 2017 году на Псковскую область пришлось около 6% общероссийского производства свинины

В 2017 году объем промышленного производства в Псковской области увеличился по сравнению с предыдущим годом на 4,1% (в целом по России - на 1%). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 февраля сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина.



По-прежнему в объеме промышленной продукции области преобладает продукция обрабатывающих производств. 45% из них - производство пищевых продуктов.



Всего предприятиями области в течение года произведено более 250 наименований промышленной продукции. Так, увеличилось производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины на 37,5%, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих в 2,2 раза, рыбы переработанной и консервированной (на 4,1%), масла сливочного и паст масляных (на 10%), кондитерских изделий (на 17,8%).



Валентина Валиуллина отметила, что в 2017 году на Псковскую область пришлось около 6% общероссийского производства свинины и 3,5% общероссийского производства изделий колбасных, включая изделия колбасные доя детского питания.