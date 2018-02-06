Экономика

Рост цен на потребительском рынке Псковской области в 2017 году был минимальным за весь период наблюдения - Псковстат

В 2017 году прирост цен на потребительском рынке Псковской области был минимальным за весь период наблюдения за ценами (с 1991 года). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 февраля сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина.



Индекс потребительских цен на товары и услуги по Псковской области. В 2017 году составил 102,4% (по России - 102,5%, по СЗФО - 103,1%).



По сравнению с 2016 годом темпы роста цен замедлились в 2,6 раза.



Основное влияние на величину индекса потребительских цен оказал рост цен на непродовольственные товары и услуги, которые подорожали на 4,2% и 3,8% соответственно.



Цена на продовольственные товары выросли рекордно низко - на 0,4%.



Стоимость условного набора продуктов питания за год выросла более значительно - на 1,3% и на конец декабря 2017 года составила 4090,87 рубля.