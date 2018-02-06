Экономика

Александр Козловский примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский примет участие в XXVII отчетно-выборном Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, это важнейшее событие Недели российского бизнеса пройдет в Москве сегодня, 9 февраля.

На нем наряду с отчетом о работе Союза в 2014-2017 годах планируется обсудить доклад РСПП о состоянии делового климата в России, базирующегося на результатах масштабных опросов компаний-членов РСПП.

Ожидается, что перед участниками съезда выступит президент РФ Владимир Путин. Псковскую область на съезде представляет депутат Госдумы, руководитель регионального отделения РСПП Александр Козловский, а также другие делегаты от РСПП ПО. Кроме того, в работе съезда участвуют представители правительства РФ, администрации президента РФ и Федерального Собрания РФ, главы министерств и ведомств.