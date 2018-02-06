Экономика

Администрация Псковской области и Внешэкономбанк подпишут договор о сотрудничестве

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с заместителем председателя ВЭБ - членом правления Алексеем Иванченко. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Внешэкономбанк - один из крупнейших институтов развития России, который финансирует инвестпроекты, способствующие модернизации экономики нашей страны, и служат толчком серьезным социальным преобразованиям. Сегодня ВЭБ внедряет новую модель работы с регионами, создает сеть своих представителей, которые займутся отбором перспективных инвестпроектов на местах.

По итогам переговоров Михаил Ведерников и Алексей Иванченко договорились наращивать двустороннее взаимодействие. В рамках Российского инвестиционного форума, который пройдет 15-16 февраля в Сочи, администрация Псковской области и Внешэкономбанк подпишут соглашение о сотрудничестве.

Регион со своей стороны займемся поиском кандидатуры регионального координатора, который, как отметил врио главы региона, должен стать связующим звеном между субъектом РФ и ВЭБ для продвижения значимых проектов.