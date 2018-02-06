Экономика

Александр Шохин: Цифровизация в ближайшее время затронет все сферы деятельности

Сегодня, 9 февраля, в Москве открылся XXVII отчетно-выборный Съезд РСПП. Это мероприятие традиционно не только подводит ежегодные итоги работы российского бизнеса, но и задает основные тренды на будущее.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского, который участвует в съезде, в начале заседания к присутствующим обратился председатель Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он подчеркнул, что отчетный период 2017 года совпал по времени с экономическим кризисом и посткризисным восстановлением экономики, на которое также повлияла непростая внешнеполитическая ситуация.

Среди традиционных барьеров для бизнеса Шохин назвал рост фискальной нагрузки. «Несмотря на то, что по инициативе делового сообщества был объявлен мораторий на рост фискальной нагрузки, он полностью не соблюдается, - подчеркнул руководитель РСПП. – Необходима предсказуемость и стабильность в этой сфере со стороны государства».

Другая важнейшая проблема – дефицит кадров по наиболее востребованным специальностям.

Наряду с этим Александр Шохин отметил и позитивные моменты. Среди них – снижение озабоченности бизнеса уровнем коррупции. Напомним, что РСПП выступил в качестве инициатора создания антикоррупционной хартии российского бизнеса, теперь предстоит выработать механизмы внедрения в компании антикоррупционных стандартов. Другой положительный момент – сохранение и повышение качества диалога с зарубежными партнерами на внешнеполитических площадках, на которое не повлияла даже непростая внешнеполитическая ситуация.

«Непросто шел диалог в экологической сфере», - сказал Шохин, заметив, что нужно активизировать взаимодействие бизнеса и власти в природоохранном законодательстве.

Сквозным направлением работы, затрагивающим все виды деятельности, руководитель РСПП назвал цифровизацию. В этой сфере сейчас отсутствует нормативное регулирование, поэтому РСПП будет принимать активное участие в разработке международных и региональных стандартов для цифровой экономики.

Добавим, что в работе съезда принимают представители нашего региона – депутат Госдумы от Псковской области, руководитель регионального отделения РСПП Александр Козловский и члены РСПП Юрий Сорокин и Андрей Козлов.