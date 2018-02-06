Экономика

Андрей Козлов: Разговор на Съезде РСПП получился открытым, президент слышит свой народ

«Разговор получился открытым, президент слышит свой народ», - прокомментировал депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов итоги состоявшегося 9 февраля XXVII отчетно-выборного Съезда РСПП.

«Выступление президента говорит о том, что он владеет ситуацией в стране и в курсе существующих проблем, - отметил парламентарий. – Были озвучены проблемы инвестиций, фискальной политики и подготовки кадров, в том числе для сельского хозяйства».

«Кадры решают все – этот лозунг был, есть и будет, - считает Андрей Козлов. – Этот вопрос актуален и в рамках партийного проекта «Российское село», ведь без кадров сельское хозяйство развиваться не будет. Нужно выработать механизм решения этой проблемы, о чем и говорил Путин».

В целом, отметил Андрей Козлов, разговор получился открытый. «Президент слышит свой народ, и есть все основания полагать, что те позитивные преобразования, о необходимости которых говорили, станут реальностью», - заключил он.

Напомним, что сегодня, 9 февраля, в Москве состоялся XXVII отчетно-выборный Съезд РСПП. Это мероприятие традиционно не только подводит ежегодные итоги работы российского бизнеса, но и задает основные тренды на будущее. В работе съезда приняли участие представители нашего региона – депутат Госдумы от Псковской области, руководитель регионального отделения РСПП Александр Козловский и члены РСПП Юрий Сорокин и Андрей Козлов.