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Экономика

ФАС обвинила российские регионы в «сепаратизме»

11.02.2018 11:16|ПсковКомментариев: 2

Проявления так называемого экономического сепаратизма усиливаются в российских регионах на фоне последствий кризиса, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ. Ситуация описывается в докладе антимонопольного ведомства, содержание которого пересказывает РБК.

В нем экономический сепаратизм определен как характерное для 1990-х явление. «В последние несколько лет, сопровождаемых последствиями экономического кризиса, проявления регионального экономического «сепаратизма» становятся все более характерными условиями ведения бизнеса в отдельных субъектах Российской Федерации», — говорится в докладе.

ФАС определяет экономический сепаратизм как крайнюю и масштабную форму регионального протекционизма, когда местные власти поддерживают «своих» производителей и противостоят входу на рынок других участников.

Такой сепаратизм характерен, например, для сфер сельского хозяйства, производства и торговли алкогольными напитками. Власти «отдельных субъектов РФ» устанавливают устные или письменные запреты на ввоз товаров поставщиков из других регионов, причем отказы часто необоснованные. Бывает, что зарегистрированным не территории другого субъекта участникам рынка отказывают в предоставлении субсидий, а местным дают льготы.

По мнению специалистов ФАС, такая «сепаратистская» практика в экономике «является угрозой для экономической целостности и национальной безопасности государства».

Источник: Псковская Лента Новостей
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