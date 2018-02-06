Экономика

Управляющий псковским отделением Банка России: Снижение ключевой ставки до 7,5% - это сигнал для субъектов экономики

Снижение ключевой ставки до 7,5% - это сигнал для субъектов экономики. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе встречи с представителями региональных СМИ сообщил управляющий псковским отделением Банка России Сергей Савин.

Он напомнил, что в 2017 году ключевая ставка снижалась 6 раз. Последнее снижение до 7,5% должно стать сигналом для субъектов экономики и, прежде всего, для банковских учреждений в части установления ставок денежного рынка - как депозитных, так и кредитных. «Политика Банка России в большей степени направлена на развитие экономики», - сказал управляющий отделением. Сергей Савин подчеркнул, что прогнозные показатели темпов роста внутреннего валового продукта на 2017 год не достигнуты. Рост ВВП составил 1,5% при прогнозном показателе в 2,1%.

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Также Сергей Савин обратил внимание на показатели инфляции. В 2018 году цель Банка России - 4%. По итогам января инфляция составила 2,2%, то есть в пределах цели.