Экономика

За неделю в магазинах резко возросли цены на пшено и полукопченую колбасу

В российских магазинах за прошедшую неделю резко возросли цены на пшено и полукопченую колбасу, чуть меньше подорожала рыба, творог и маргарин. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Росстате, вместе с тем гречневая крупа подешевела на 1%, свинина, куры, сахар-песок и мука – на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь и огурцы свежие – 1,5-2,2%. В то же время помидоры стали дешевле на 0,9%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.