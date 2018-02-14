Экономика

Законопроект о продлении налоговых и страховых льгот для ряда ОЭЗ внесен в Госдуму

Группа сенаторов во главе с Дмитрием Мезенцевым (Сахалинская область) внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий продление действовавших в 2017 году ставок страховых взносов во внебюджетные фонды и нулевой ставки налог на прибыль для резидентов технико-внедренческих особых экономических зон (ОЭЗ), сообщает «Интерфакс».

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно действующей статье 284 Налогового кодекса с 1 января 2018 года была отменена нулевая ставка налога на прибыль для резидентов технико-внедренческих ОЭЗ. Сенаторы предлагают вернуть нулевую ставку и применять ее в течение 10 лет начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль.

До 1 января 2018 года для резидентов технико-внедренческих зон действовали пониженные тарифы страховых взносов. Так, взнос на обязательное пенсионное страхование в 2017 году составлял 8%, с 2018 года ставка выросла до 13%, а с 2019 года планируется на уровне 20%. Взнос на обязательное медицинское страхование в 2017 году составлял 4%, а с 2018 года вырос до 5,1%. Законопроектом предлагается зафиксировать ставку взносов на уровне 2017 года на 10 лет со дня заключения соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ. При этом пониженные ставки предполагается также распространить и на туристско-рекреационные зоны.