Экономика

Инвестиционные возможности Псковской области представят в Сочи на РИФ-2018

Делегация из Псковской области во главе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым находится с рабочим визитом в Сочи, где проходит Российский инвестиционный форум.

«Сегодня-завтра работаем в Сочи на РИФ-2018. На повестке - презентация инвестиционных возможностей Псковской области, серия переговоров и рабочих встреч с инвесторами и подписание ряда соглашений о сотрудничестве», - написал глава региона на своей странице в Инстаграме.

Как сообщает пресс-служба правительства, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг выступит на пленарном заседании «Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее» Российского инвестиционного форума «Сочи-2018».

Кроме того, премьер примет участие в работе «круглого стола» «Инфраструктурная ипотека: государственно-частное партнерство 2.0» и церемонии награждения лауреатов конкурса «Премия развития», учрежденной государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Также в четверг премьер встретится с представителями российских деловых кругов. Участники встречи обсудят вопросы развития несырьевого экспорта.

16 февраля Д.Медведев проведет встречу с главами субъектов Российской Федерации. Тема встречи - перспективы развития межбюджетных отношений и стратегии пространственного развития и снятия инфраструктурных ограничений.

В работе форума примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, заместители председателя правительства Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Юрий Трутнев, Александр Хлопонин, федеральные министры, руководители регионов, представители отечественных компаний и бизнес-сообщества.

На площадке форума работает выставка инвестиционных проектов регионов и компаний.