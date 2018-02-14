Экономика

Псковская область заключила первое соглашение на Российском инвестфоруме в Сочи

Псковская область заключила первое соглашение в рамках Российского инвестиционного форума, который открылся в четверг, 15 февраля, в Сочи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, им стал меморандум о сотрудничестве с Банком развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Документ подписали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Церемония состоялась по окончании бизнес-завтрака, посвященного запуску «Фабрики проектного финансирования» с участием министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

В соответствии с документом стороны будут сотрудничать в решении приоритетных задач социально-экономического развития Псковской области с участием региональных институтов развития.

Взаимодействие, в частности, будет направлено на развитие особых экономических зон, создание территорий опережающего развития, инновационных территориальных кластеров. Также в числе приоритетных направлений совместной работы - стратегическое планирование, подготовка и реализация проектов, направленных на развитие высокотехнологичных производств и поддержку российского экспорта.

«Внешэкономбанк применяет новый подход к развитию регионов. Первым этапом стал поиск представителей Банка в каждом субъекте Российской Федерации. Следующий шаг - отбор и адаптация проверенных бизнес-моделей в приоритетных отраслях. Все это необходимо было аккумулировать в один общий документ, что мы сегодня и сделали. Подписанный меморандум позволит расширить рамки сотрудничества в инвестиционной сфере и придать новый импульс развитию региона», - подчеркнул в ходе церемонии Сергей Горьков.

Михаил Ведерников в свою очередь подчеркнул, что расширение инвестиционной деятельности - один из приоритетов администрации Псковской области. «Подписанный сегодня меморандум - еще один важный стратегический шаг для развития экономического, промышленного и экспортного потенциала региона. Мы открыты для инноваций, лучших бизнес-практик, новых проектных решений и со своей стороны предлагаем привлекательные условия для работы бизнеса в регионе», - сказал руководитель региона.

Псковская область и АСИ также окажут поддержку в отборе и подготовке региональных менеджеров Внешэкономбанка. По условиям отбора, представителями ВЭБ могут стать три кандидата. Желающие могут подать заявки на платформу LEADER-ID до 21 февраля в рамках четвертой волны отбора.