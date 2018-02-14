Экономика

Дмитрий Патрушев подвел итоги работы РСХБ по кредитованию сезонных работ в 2017 году

В РСХБ состоялось награждение лучших филиалов по кредитованию сезонных работ в 2017 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, результатом успешной деятельности региональной сети банка по этому направлению стал рост объемов финансирования на 4% до более 270 млрд рублей. Свыше 50 млрд рублей из этой суммы выданы субъектам малого и среднего предпринимательства, порядка 220 млрд рублей - крупному бизнесу.

Высокие показатели обусловлены оперативной и эффективной работой РСХБ по доведению финансовой поддержки до аграриев. Значительная динамика кредитования малого и среднего агробизнеса зафиксирована в Краснодарском крае, Новосибирской и Тамбовской областях. В сегменте крупного бизнеса объемы финансирования существенно возросли в Самарской области, Татарстане и Удмуртии.

Как отметил председатель правления РСХБ банка Дмитрий Патрушев, награждая лидеров региональной сети, работа филиалов по совершенствованию своей деятельности формирует репутацию Россельхозбанка как надежного партнера, способствует росту производительности предприятий АПК и повышению конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции на мировых рынках.

В 2017 году деятельность банка способствовала технологизации агропромышленного комплекса России, увеличению объемов и повышению качества проведения сельхозработ и, как следствие, получению рекордного урожая зерна.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.