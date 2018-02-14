Экономика

Врио губернатора обсудил перспективные направления работы с «ИКС5 Ритейл Групп» в рамках заключенного соглашения

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и директор по взаимодействию с органами государственной власти «ИКС5 Ритейл Групп» Станислав Наумов подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут вместе работать над развитием и совершенствованием в регионе розничной торговли. Достигнутые договоренности стороны закрепили в четверг, 15 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Магазины торговой сети уже являются площадкой для продвижения и реализации продукции местных товаропроизводителей, что служит дополнительным импульсом их развития и, как следствие, укреплению экономики региона.

Михаил Ведерников и Станислав Наумов также договорились о проведении в ближайшее время Дня поставщика, в рамках которого местные товаропроизводители, которые еще не представлены в сети, смогут презентовать свою продукцию и обсудить условия возможных поставок продукции.

В рамках соглашения «ИКС5 Ритейл Групп» также планирует реализовать ряд проектов, направленных на адресную поддержку социально незащищенных слоев населения.

Кроме того, Михаил Ведерников предложил компании активнее участвовать в создании комфортной безбарьерной городской среды.

Также стороны обсудили совместные действия по борьбе с контрафактной продукции на территории региона.