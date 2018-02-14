Экономика

Объем межбюджетных трансфертов будет увеличен на 2,3% - Дмитрий Медведев

В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи 2018» председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел сегодня, 15 февраля, пленарное заседание «Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее». От Псковской области в мероприятии принял участие врио Губернатора Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава Правительства анонсировал ряд нововведений, которые ожидают регионы в этом году. Так, объем межбюджетных трансфертов будет увеличен на 2,3%. Таким образом их сумма превысит 1,7 трлн рублей.

Кроме того, начиная с этого года, в региональные бюджеты будет возвращаться прирост налога на прибыль организаций. Таким образом, правительство продолжает всесторонне совершенствовать инвестклимат по всей стране.

В продолжение участники встречи обсудили работу над Стратегией пространственного развития до 2025 года, разработку которой планируется завершить до конца этого года.

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Добавим, Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15 и 16 февраля. Это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала субъектов РФ.

Впервые на форуме работает выставочный стенд Псковской области, где представлены инвестиционный потенциал региона и проекты единственной на Северо-Западе особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», а также промышленного электротехнического кластера. Уже подписаны 5 соглашений о сотрудничестве.