Экономика

Новые самолеты ТВС-2ДТС придут на смену «кукурузникам» в 2019 году

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», начнет производство легкомоторных самолетов ТВС-2ДТС в 2019 году. Об этом говорится в сообщении компании.

По информации ТАСС производство будет размещено на мощностях Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ). В период с 2021 по 2025 годы завод обязуется поставить для нужд региональной авиации не менее 200 машин. Эксплуатантом выступит новая авиакомпания, которая будет создана на базе одного из уже существующих в Якутии перевозчиков. Сейчас обсуждается возможность поставки воздушных судов новому эксплуатанту с привлечением Государственной транспортной лизинговой компании.

Кроме того, в ближайшее время «Вертолеты России» и якутская авиакомпания «Полярные авиалинии» подпишут контракт на поставку 200 самолетов ТВС-2ДТС для развития местной авиации.

Минпромторг России решит вопрос финансовой поддержки для завершения ОКР по ТВС-2ДТС, сертификации самолета и других возможных мер государственой поддержки с целью организации серийного производства. «Государство готово субсидировать производителям воздушных судов для местных перевозок часть затрат на их сертификацию, а также на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства. В бюджете на это предусмотрено 220 млн рублей на 2018 год и по 230 млн рублей на 2019 и 2020 годы, - сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

ТВС-2ДТС станет заменой самолетам Ан-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году (до 2002 года также выпускался в Польше). Его планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ.