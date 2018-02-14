Экономика

114 начинающих фермерских хозяйств в Псковской области получили гранты от администрации региона за 6 лет

114 начинающих фермерских хозяйств в Псковской области получили гранты от администрации региона за 6 лет. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на форуме «Вместе решаем проблемы села» сообщила заместитель начальника Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Татьяна Бабичева.

Она рассказала, что с 2012 года администрация Псковской области осуществляет поддержку начинающих фермеров, предоставляя им гранты.

Так, за 6 лет 114 фермерских хозяйств получили такую поддержку на общую сумму 230,5 млн рублей. Наибольшее число фермеров, воспользовавшихся такой поддержкой, живут и работают в Печорском и Невельском районах. Ни один фермер в Дновском районе не воспользовался такой возможностью. Максимальный объем гранта - 3 млн рублей.

В 2018 году администрация Псковской области намерена предоставить в виде грантов фермерам 54,5 млн рублей.