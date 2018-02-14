Экономика

Иракский Курдистан планирует заключить новые контракты с Роснефтью

Правительство Иракского Курдистана обсуждает возможность заключения новых контрактов с российской «Роснефтью», сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Иракского Курдистана Нечирван Барзани.

«У нас уже есть контракт с «Роснефтью», мы продолжим наше экономическое сотрудничество с компанией. И мы рады, что российские компании активно работают в Иракском Курдистане. Мы обсуждаем новые контракты, но пока договоренностей нет. Иракский Курдистан открыт к российским инвестициям», — заявил Барзани в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

В феврале 2017 года «Роснефть» и правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре стороны подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам на территории региона. Также в октябре «Роснефть» и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

В сентябре в Иракском Курдистане прошел референдум, на котором 92,7% избирателей проголосовали за независимость региона. Власти Ирака объявили его нелегитимным, а расширение сотрудничества Эрбиля с зарубежными нефтяными компаниями вызвало резкую критику со стороны Багдада. В иракской столице считают незаконными все сделки, заключенные в обход центрального правительства.

Представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад сообщал РИА Новости, что ведомство попросило «Роснефть» разъяснить позицию по контрактам с Иракским Курдистаном. В свою очередь, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания добывает нефть в Иракском Курдистане и соблюдает при этом местное законодательство.