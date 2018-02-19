Экономика

Сургутнефтегазбанк снизил процентные ставки по кредитам на рефинансирование «Альтернативный» и «Альтернативный – недвижимость»

Если у вас имеется потребительский или ипотечный кредит в другом банке, и вы вынуждены платить по нему высокий процент, Сургутнефтегазбанк предлагает воспользоваться кредитом «Альтернативный» или «Альтернативный – недвижимость» и за счет него погасить обязательство перед другим банком, выплачивая при этом более низкую процентную ставку.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, по кредиту «Альтернативный» для рефинансирования потребительских кредитов процентная ставка составляет от 13% до 14,5%, в зависимости от срока кредитования и наличия зарплатного счета в Сургутнефтегазбанке. С 31 дня пользования кредитом, если клиент не подтвердит целевое использование кредита, процентная ставка увеличится на 5%.

По кредиту «Альтернативный – недвижимость» для рефинансирования ипотеки процентная ставка составляет 9,5%, при этом она также увеличится на 1% до момента, пока клиент не подтвердит целевое использование кредита, на 5% с 62 дня, если клиент так и не предоставит подтверждение, и на 1% в случае отсутствия личного страхования.

Подробнее о программах «Альтернативный» и «Альтернативный – недвижимость» – на www.sngb.ru. Подать заявку на кредит можно на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.

Сургутнефтегазбанк

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