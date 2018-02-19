Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Константином Вилковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гость студии - директор Ассоциации работников лесной отрасли «Псковский лес», руководитель регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков.

В понедельник, 19 февраля, в Пскове состоялось совещание работников лесной промышленности. В совещании приняли участие руководство ассоциации работников лесной отрасли «Псковский лес», представители профильных комитетов администрации Псковской области, депутат Госдумы Александр Васильев и работники лесной отрасли.Одной из главных тем, обсуждаемых на встрече, стало повышение ставок арендной платы на основании постановления правительства от 11 ноября 2017 года. Согласно этому документу, ставки платы за заготовку древесины в 2018 году увеличатся по сравнению с прошлым годом примерно на 44%. Повышение обосновали необходимостью усовершенствовать систему платы за использование лесов и повысить доходность лесного хозяйства в целом.

Многие эксперты склоняются к тому, что крупные предприятия повышение ставок переживут, хотя и для них оно будет болезненным, а вот малому бизнесу придется выходить из леса. В отрасли в последнее время и без того происходит укрупнение. В то же время, увеличение платы за лесные ресурсы может привести к тому, что многие устойчивые лесопользователи с долгосрочным планированием окажутся в наиболее невыгодных условиях. Как правило, они получают участок в ходе аукциона, поднимают его цену и уже платят повышенные ставки. А поскольку эти ставки увеличиваются пропорционально, таким предприятиям станет особенно невыгодно работать.

Какие перспективы ожидают лесную отрасль региона, кто занимается заготовкой древесины в Псковской области и как проводятся аукционы на заключение договоров аренды?

Об этом и многом другом расскажет Константин Вилков. Задавайте вопросы гостю студии по телефону прямого эфира 56-73-72.