Сургутнефтегазбанк продлил срок кредита «Новогодний». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, теперь оформить потребительский кредит можно до 31 марта 2018 года.
Позвольте вашей мечте осуществиться! Оформите кредит с суммой до 3 миллионов рублей на комфортный срок до 10 лет (включительно). Процентная ставка - от 11,95% до 14,5%, в зависимости от срока кредитования и наличия страхования:
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до 2 лет (включительно)
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11,95*/**
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от 2 лет до 6 лет (включительно)
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12,4*/**
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от 6 лет до 10 лет (включительно)
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14,5***
Подать заявку на кредит можно с 1 февраля по 31 марта 2018 года.
Способы подачи заявки: онлайн на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.
Подробнее о кредите «Новогодний» – на www.sngb.ru.
*Процентная ставка увеличивается на 1% при не оформлении / не продлении срока действия страхового полиса по риску «Потеря дохода (работы)» (при условии оформления страхового полиса только по риску «Несчастный случай, болезнь»).
**Процентная ставка увеличивается на 3% при не оформлении/не продлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)».
***Процентная ставка увеличивается на 3% при не оформлении/не продлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай и болезнь» (оформление страхового полиса по риску «Потеря дохода (работы)» не требуется).
Сургутнефтегазбанк
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