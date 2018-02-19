Экономика

Сургутнефтегазбанк продлил срок кредита «Новогодний»

Сургутнефтегазбанк продлил срок кредита «Новогодний». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, теперь оформить потребительский кредит можно до 31 марта 2018 года.

Позвольте вашей мечте осуществиться! Оформите кредит с суммой до 3 миллионов рублей на комфортный срок до 10 лет (включительно). Процентная ставка - от 11,95% до 14,5%, в зависимости от срока кредитования и наличия страхования:

до 2 лет (включительно) 11,95*/** от 2 лет до 6 лет (включительно) 12,4*/** от 6 лет до 10 лет (включительно) 14,5***

Подать заявку на кредит можно с 1 февраля по 31 марта 2018 года.

Способы подачи заявки: онлайн на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.

Подробнее о кредите «Новогодний» – на www.sngb.ru.

*Процентная ставка увеличивается на 1% при не оформлении / не продлении срока действия страхового полиса по риску «Потеря дохода (работы)» (при условии оформления страхового полиса только по риску «Несчастный случай, болезнь»).

**Процентная ставка увеличивается на 3% при не оформлении/не продлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай, болезнь» и «Потеря дохода (работы)».

***Процентная ставка увеличивается на 3% при не оформлении/не продлении срока действия страхового полиса по риску «Несчастный случай и болезнь» (оформление страхового полиса по риску «Потеря дохода (работы)» не требуется).

Сургутнефтегазбанк

8-800-775-88-04, www.sngb.ru

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